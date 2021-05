Bonus vacanze, come cambia

Con l'estate alle porte si cerca di rilanciare il turismo, gravemente colpito dalla pandemia.

Si lavora quindi sul bonus vacanze, già finanziato lo scorso anno con 2,6 miliardi di Euro (di cui ne sono stati impiegati 840 milioni) e che ora dovrebbe essere implementato.

La misura è già al vaglio del decreto Sostegni bis a cui sta lavorando il governo. Ci si aspetta un risultato migliore rispetto allo scorso anno poiché, come ha dichiarato Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, "nonostante le aspettative la misura non è andata benissimo".

Tra le ipotesi l'estensione per l'utilizzo del voucher alle nuove richieste, poiché al momento il bonus è utilizzabile solo da coloro che l'hanno richiesto entro il 31 dicembre 2020.

Dovrebbe inoltre diventare possibile chiedere sconti direttamente nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

Tra le altre ipotesi al vaglio, l'estensione della scadenza del bonus all'estate 2022 e la sua rateizzazione, rendendolo spendibile per più vacanze e in diverse strutture turistiche anziché. Attualmente infatti è spendibile per un solo soggiorno e in una sola struttura.