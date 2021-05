Alle porte di San Marino sindaci romagnoli chiedono stop a coprifuoco e Sputnik a frontalieri

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nei giorni scorsi aveva aperto alla possibilità di dare lo Sputnik V ai frontalieri con San Marino, così come si era espresso a favore della revoca del coprifuoco e delle altre misure anti-contagio, legando il tutto al proseguimento della campagna di vaccinazione. Queste affermazioni sono state accolte con favore dai sindaci di San Leo e Coriano, Leonardo Bindi e Domenica Spinelli, ma ora si aspettano che si passi dalle parole ai fatti.

"Visto che la Repubblica di San Marino è ormai Covid free e che questo consentirebbe di accelerare la campagna vaccinale, condizione fondamentale per un territorio come il nostro che vive di turismo. E’ passato oltre un mese da quando abbiamo chiesto lo Sputnik, è bene comprendere che in politica il decisionismo e la tempestività fanno la differenza", dichiarano i due sindaci romagnoli, citati dal sito di San Marino Tv.

I primi cittadini di San Leo e Coriano evidenziano la mancanza di logica della scelta politica di non sfruttare il vaccino russo.

"Se i vaccini scarseggiano, e questo è un fatto, la politica che impedisce l'uso dello Sputnik è come il padre di famiglia che non ha di che sfamare i propri figli, ma rifiuta l'aiuto di amici e parenti".

In precedenza era stato riferito che nei primi 10 giorni di maggio sul Monte Titano non erano stati registrati nuovi casi di Covid. San Marino ha usato per la sua campagna vaccinale Sputnik V e Pfizer.