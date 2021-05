De Luca, e il paradosso: servono camerieri, ma preferiscono il reddito di cittadinanza

De Luca contro il reddito di cittadinanza che ha creato in Italia i furbetti che poi vanno a lavorare in nero. Un danno per l'economia dell'intero sistema nazionale dice.

“Mi è stato confermato, che alcune attività commerciali non apriranno, nemmeno quando sarà consentito, perché per i ristoranti non si trovano più camerieri”, ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la conferenza stampa di venerdì 14 maggio.

E sapete perché non si trovano più camerieri, perché non si trovano più stagionali per l’industria del turismo estivo, perché non si trovano stagionali nel settore agroalimentare in Campania? Perché questo è uno “dei risultati paradossali dell’introduzione del reddito di cittadinanza”, afferma De Luca.

“Se tu mi dai 700 euro al mese, e poi mi vado a fare qualche doppio lavoro, non ho interesse ad alzarmi la mattina alle 6 per andare a lavorare in una industria di trasformazione agricola” è la pacata osservazione del presidente della Regione Campania.

Un fenomeno riscontrato già lo scorso anno evidenzia il presidente De Luca.

Reddito di cittadinanza e lavoro nero

“A volte c’è gente che prende il reddito di cittadinanza, e va a fare il lavoro in nero per non perdere il reddito di cittadinanza”, prosegue De Luca.

“Cioè si sono create delle anomalie, degli imbrogli, come sempre in Italia… Che finiscono per danneggiare l’economia del nostro Paese”.

“Noi abbiamo il dovere di garantire un reddito alla povera gente, a chi non ce la fa e perde il lavoro. Dobbiamo garantire il reddito familiare, ma dobbiamo evitare il paradosso di non avere più lavoratori stagionali”, conclude De Luca.

De Luca e il reddito di cittadinanza: Video