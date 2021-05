Silvio Berlusconi resta ancora in ospedale a causa degli strascichi Covid-19

Silvio Berlusconi è ricoverato da quattro giorni all’ospedale San Raffaele di Milano a causa degli strascichi post-Covid-19, la cosiddetta sindrome post-Covid.

Il Cavaliere aveva trascorso quasi l’intero mese di aprile in ospedale per lo stesso motivo, per poi ritornare a casa alla fine dello scorso mese.

Secondo l’Adnkronos, Berlusconi sta comunque bene e si trova in ospedale solo per accertamenti.

Quest’oggi avrebbe chiamato anche Matteo Salvini per complimentarsi della vittoria in tribunale a Catania. Telefonata confermata dallo stesso Salvini che ha definito “un guerriero” Berlusconi.

Fonti interne a Forza Italia, riporta ancora l’Adnkronos, affermano che il Cavaliere dovrebbe essere dimesso dal San Raffaele domani mattina sabato 15 maggio.

Il rinvio del Ruby Ter

Ieri Silvio Berlusconi avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per il processo Ruby Ter che lo vede come imputato.

Da mesi riceve il rinvio per legittimo impedimento perché ricoverato in ospedale. I rinvii sono saliti già a 8.

Il Ruby Ter, comunque, attende Silvio Berlusconi anche a Milano, dove l’udienza è fissata per il 19 maggio. Se dovesse essere dimesso domani, dovrebbe fare a tempo a partecipare almeno a questa udienza.