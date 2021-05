Italia in zona gialla da lunedì, fatta eccezione per la Valle d’Aosta che resta in arancione

L’Italia quasi tutta in zona gialla a partire da lunedì 17 maggio, quando solo la Valle d’Aosta si troverà ancora in zona arancione per via dell’elevata diffusione del contagio.

Ricevono la promozione la Regione Sicilia e la Regione Sardegna che dalla zona arancione passano in zona gialla.

Non manca di polemizzare il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, secondo il quale se fossero stati modificati i parametri con cui si assegnano i colori alle regioni, Sardegna e Molise sarebbero in zona bianca da tempo.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, tira un sospiro di sollievo, e dice: “Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto”.

Tutto resta legato alle campagne vaccinali, la Sicilia è una delle regioni fanalino di coda per numero di somministrazioni con l’81,5% delle dosi iniettate rispetto a quelle ricevute. Un dato comunque migliore rispetto a ieri.

La Sardegna è ultima con il 79,4% delle somministrazioni di dosi alla popolazione, rispetto a quelle ricevute.

Per intenderci, la media nazionale è salita all’88,4%.

Secondo l'ultimo bollettino, nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 7.657 casi di coronavirus su 298.186 tamponi effettuati.