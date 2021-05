Bollettino di oggi: 7.567 contagi, 182 morti e 13.782 guariti

25.948.925 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi in Italia; nel frattempo 8.163.050 persone (13,78 % della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale.

In base ai 7.567 nuovi contagi rilevati nell'ultimo giorno, il bilancio complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia nel Paese raggiunge quota 4.146.722.

Nelle ultime ventiquattro ore a 13.782 persone è stata accertata la guarigione dal Covid, 513 in meno rispetto al dato di ieri. Il numero complessivo dei guariti arriva a 3.683.189, pari all'88,8% dei casi totali.

Nell'ultimo giorno il coronavirus si è portato via 182 vite, 19 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono decedute 123.927 persone, ovvero il 3% circa del numero complessivo dei casi di Covid-19.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 339.606 persone, 6.402 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 324.696 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 95,6% del totale degli infettati. Nelle terapie intensive si trovano 1.860 pazienti, 33 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 13.050, 558 in meno di ventiquattro ore fa.

Solo Lombardia e Campania registrano oltre mille nuovi contagi, rispettivamente 1.160 e 1.118. Come ieri il Molise è la regione con meno nuovi casi, pari a 12.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 298.186 tamponi; il tasso di positività è pari al 2,5%, in calo di tre decimi di punto percentuale rispetto a ieri.