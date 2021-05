Bassetti: "A 30 milioni di vaccinati, via le mascherine"

Il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e uno dei volti più noti nell'emergenza coronavirus, è intervenuto nuovamente sui prospetti della pandemia.

"I numeri stanno scendendo rapidamente, 100 persone che in un giorno lasciano la terapia intensiva sono molte", ha commentato, augurandosi che presto si potrà dire con sicurezza che l'emergenza si è conclusa.

Nel frattempo, a fronte anche del costante allentamento di alcune misure di prevenzione, come la riapertura di attività di ristorazione la sera e lo spostamento del coprifuoco, Bassetti ha affermato che, una volta raggiunti i 30 milioni di vaccinati, si potrà finalmente dire addio alla mascherina.

Sul controverso discorso dei 'virologi in televisione', ha definito il fatto come una 'droga', in quanto "chi va in televisione lo fa perché gli piace, piace a tutti quelli che la fanno, anche se dicono il contrario".

"Finché ci sarà il virus, la gente preferisce ascoltare chi è competente. Noi andiamo in TV per parlare di pandemia, se bisogna parlare d'altro, meglio stare a casa", ha aggiunto il virologo.

Stando alle parole di Bassetti, ci si augura che, con il proseguimento della campagna vaccinale, per settembre o ottobre si potrà dire che la pandemia è conclusa, con il raggiungimento dei vaccinati previsto per l'immunità di gregge.

Secondo gli ultimi danni, 25.431.022 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi in Italia, mentre 7.892.785 persone (il 13,32 % della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale.