Elisabetta Belloni, la donna a capo dei servizi segreti italiani: ecco chi è

Elisabetta Belloni è abituata alle prime volte, oltre ad essere il nuovo capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della Repubblica italiana, è stata in precedenza la prima segretaria generale del Ministero degli affari Esteri.

Diplomatica dal 1985, prima come ambasciatrice a Vienna e poi a Bratislava, conosce quattro lingue ed è laureata in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli di Roma.

Tra gli eventi che hanno riguardato gli italiani all’estero e che si è ritrovata a gestire in prima persona, troviamo i sequestri di italiani all’estero in Afghanistan, ma anche il rimpatrio degli italiani rimasti coinvolti nello Tsunami che devastò l’Indonesia nel 2004. In quel periodo era il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, ed è stata anche in quel caso la prima donna a ricoprire il ruolo.

Le onorificenze

Ha ottenuto le massime onorificenze da vari Stati europei. Dal presidente della Repubblica italiana è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica. La Francia l’ha nominata Cavaliere della Legion d’onore per il ruolo svolto nella cooperazione bilaterale durante gli scontri in Costa d’Avorio e le emergenze in Libano ante 2007.

In Romania è stata nominata Dama di gran croce dell’Ordine del Fedele Servizio.

Curiosità

Il nuovo direttore del Dis, che sostituisce il prefetto Gennaro Vecchione, ha studiato nel liceo romano Massimo, lo stesso in cui ha studiato il professore Mario Draghi.