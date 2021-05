“E i palestinesi no?”: I dissidi interni del partito Italia Viva

Una risposta forse ritenuta troppo polemica e contraria ha portato alla cancellazione da Twitter dell'account di Italia Viva Rimini, una sezione del partito di Matteo Renzi.

Il post originale di IV discute delle recenti peggiorate tensioni e scontri tra Palestina e Israele, in un quadro di giorno in giorno sempre più drammatico. L'annuncio del partito mostrava una foto di alcuni suoi rappresentati mentre prendevano parte alla manifestazione in piazza al Portico di Ottavia a Roma "in difesa del diritto ad esistere dello Stato di Israele", una chiara presa di posizione.

Ma c'è chi, all'interno del partito renziano, non è evidentemente d'accordo, e lo ha reso noto: la divisione di Italia Viva Rimini ha infatti commentato sotto al post del partito "E i palestinesi no? Ma scherziamo?", ricordando le sofferenze e i soprusi ai danni della popolazione palestinese.

#cineRiminiViva:

Per la risposta di Italia Viva Rimini al tweet di @ItaliaViva a sostegno di Israele; l'account è stato poi eliminato pic.twitter.com/mzq81Asx7x — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 13, 2021

Commento non piaciuto, finito con la cancellazione dell'account dal social.

La reazione degli utenti è stata immediata, tra chi ipotizza un'operazione di censura e chi, invece, ha risposto con ironia: lanciato così l'hashtag #cineRiminiViva, usato per commentare i fatti d'attualità con la storpiatura di titoli di celebri film. Tra le più apprezzate, "Se mi contraddici ti cancello", "Quattro elettori e un funerale", "Bannati senza gloria", "Renzi mani di forbice" e "Rimini Viva non deve morire".