8 Rolex e 400mila euro in contanti, il tesoro domestico ritrovato a Napoli

Il proprietario del vero e proprio bottino è stato arrestato per produzione e detenzione di documenti falsi e denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento straordinario di orologi di lusso e una cospicua somma di denaro in contanti. Si ipotizza il contrabbando di beni di lusso.

Otto orologi Rolex di lusso e quasi 400mila euro in contanti, è quanto è stato ritrovato dalla Polizia di Stato nell'abitazione di A. B., 36enne napoletano residente in via del Formale, nel centro di Napoli, come riporta Fanpage. La perquisizione, nata da delle indagini su ricettazione, è scattata nella mattinata del 12 maggio e il giovane, incensurato, è stato arrestato.

Nella camera del colpevole, i poliziotti hanno trovato una carta d'identità contraffatta con le generalità di un'altra persona, gli orologi e i soldi. Otto Rolex in totale, tutti con la propria scatola e con il certificato di garanzia incluso, per un valore di diverse decine di migliaia di euro, e da una prima analisi, sembrerebbero essere tutti originali. Trovati anche ben 378mila euro in contanti, in banconote da 50 e da 100 euro.

Il 36enne, arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, è stato anche denunciato per ricettazione per il contrabbando di orologi di lusso. Questo si situa nello scopo di diverse operazioni su tutto il territorio italiano, durante le quali sono stati rinvenuti Rolex e ingenti somme di denaro per scambi e compravendite illeciti.