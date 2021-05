Processo Ruby Ter, attesa la sentenza ma Berlusconi chiede il rinvio

Silvio Berlusconi ancora in ospedale, così i suoi avvocati chiederanno di rinviare l'udienza del Ruby Ter ancora una volta.

Si attende a breve la sentenza per il processo Ruby Ter, che vede Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari, insieme al pianista delle feste della sua villa ad Arcore, Danilo Mariani.

Il Cavaliere non potrà essere in aula perché è stato ricoverato ancora una volta all’ospedale San Raffaele di Milano, a causa degli strascichi lasciatigli dal Covid-19.

I legali chiederanno, quindi, ancora una volta, il rinvio dell’ultima udienza per legittimo impedimento. Ma a questo punto i giudici potrebbero chiedere una perizia medica su Silvio Berlusconi per accertarsi delle sue reali condizioni di salute.

Siamo a 7 rinvii

Ad ora sono 7 i rinvii di quest’ultima udienza chiesti dagli avvocati e accolti dai giudici. Se anche oggi dovesse essere accolto il legittimo impedimento, si arriverà all’ottava richiesta di rinvio del Ruby Ter accolta dai magistrati senesi.

Il Ruby Ter, comunque, attende Silvio Berlusconi anche a Milano, dove l’udienza è fissata per il 19 maggio.