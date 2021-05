Nel Milanese apre la mostra fotografica dei vincitori del Concorso Stenin

Nel corso della giornata di oggi c'è una presentazione alla stampa con la partecipazione del sindaco del comune alle porte di Milano Andrea Checchi e dei curatori della mostra, che conducono un breve tour per i giornalisti, durante il quale vengono mostrate più di 70 fotografie di giovani fotoreporter di tutto il mondo che hanno vinto quest'anno nel prestigioso concorso internazionale.

All'evento è atteso Danilo Garcia di Meo, vincitore della serie "Ritratto. Eroe del nostro tempo" e vincitore del Gran Premio del concorso nel 2016. La sua opera "Quatrani. Figli del terremoto" sui giovani abitanti della città dell'Aquila, uniti dal terremoto del 2009 accaduto nella loro infanzia, è stata la migliore delle storie.

La mostra sarà disponibile al pubblico a partire da venerdì 14 maggio e durerà fino al 30 giugno.

esposte non solo all'interno

Come ha raccontato all'agenzia la galleria d'arte Cascina Roma, quest'anno per le restrizioni anti-Covid, le fotografie sono state, ma anche in luoghi di rilievo della periferia milanese: in totale sei "angoli" con fotografie, che si presentano come cartelloni pubblicitari. Secondo gli organizzatori, in questo modo il progetto "si apre alla città" e permetterà di conoscere storie fotografiche camminando in un parco o all'incrocio di una strada.

La galleria Cascina Roma ospita per la terza volta consecutiva la mostra fotografica dei vincitori del Concorso Stenin. Per la pandemia di Covid, la sua apertura è stata ritardata di diversi mesi.

Al concorso 2020 hanno partecipato giovani fotografi di 75 Paesi (secondo le regole i partecipanti non devono avere più di 33 anni, a questa età è morto Stenin) e sono state presentate 5mila opere. Ci sono quattro nomination nella competizione: "Top News", "Sport", "Ritratto. Eroe del nostro tempo" e "Il mio pianeta".

Ciascuna delle nomination include singole fotografie e raccolte fotografiche, che riflettono le questioni più spinose e delicate: conflitti politici e militari, migrazione e problemi ambientali.

Sul concorso

Il Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

