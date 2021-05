"Colpire l'Italia, il Vaticano e gli ebrei". Così l'imam marocchino inneggiava alla jihad in carcere

Esortava i compagni di cella a diventare “martiri della jihad” compiendo attentati terroristici in Italia con “armi da fuoco, esplosivi o autoveicoli”.

Gli ebrei, “nemici giurati dell’Islam”, il “Vaticano”, la rabbia contro le istituzioni italiane e i magistrati del tribunale di Torino. Per quasi un anno un cittadino marocchino di 42 anni, detenuto per droga nel carcere di Alessandria, ora recluso a Novara, in Piemonte, ha esortato i compagni di cella a diventare “martiri della jihad” compiendo attentati terroristici con “armi da fuoco, esplosivi o autoveicoli”.

Per quasi un anno, dal luglio 2020 allo scorso marzo, come si legge su La Stampa, ogni venerdì nella casa di reclusione di Alessandria-San Michele, indottrinava decine di detenuti sfruttando il suo ruolo di imam. I sermoni che pronunciava all’interno della casa circondariale, inneggiavano neanche troppo velatamente ad Al Qaeda e allo Stato Islamico.

L’obiettivo era quello di spingere i confratelli ad armarsi per commettere azioni “di martirio e violenza contro le autorità italiane”.

La pericolosità dell’imam radicalizzato è emersa grazie al lavoro dei carabinieri dei Ros, che attraverso delle microspie piazzate nella cella del 42enne marocchino, hanno registrato parola per parola i proclami deliranti del religioso: dall’esaltazione delle gesta dei terroristi islamici che hanno colpito in Francia, all’esegesi di Bin Laden e Mohammed Atta, definiti “difensori dell’Islam”.

Non solo. L’uomo non vedeva l’ora di passare all’azione invocando la “distruzione del Vaticano”, ed esprimendo odio e risentimento nei confronti del popolo ebraico, definito “nemico”, e delle autorità del nostro Paese, contro le quali avrebbe spinto gli altri detenuti a commettere attentati. In particolare ce l’aveva con il giudice torinese che aveva deciso di mandarlo in carcere.

Secondo i Ros del capoluogo piemontese, si legge ancora su La Stampa, la sua era una propaganda “aggressiva” e “pericolosa”.

Per questo ora l’uomo dovrà rispondere di “istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo” e per “motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.

La nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere gli è stata consegnata in cella a Novara, dove si trova attualmente agli arresti, mentre nelle abitazioni della moglie, in provincia di Torino, e di altri cittadini nordafricani reclusi proprio nel carcere di Alessandria sono scattate le perquisizioni dei militari.