Vaccini Italia, da lunedì anche per i 40enni, il via libera di Figliuolo

Il Commissario per l'Emergenza Covid Francesco Figliuolo ha inviato una lettera alle Regioni per l'ampliamento da lunedì 17 maggio della campagna vaccinale italiana, che sarà estesa ai cittadini over 40.

"Si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981", è quanto si legge nella nota commissariale.

Figliuolo ha inoltre ribadito l'importanza della continuità nella vaccinazione "per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbilità e tutte le categorie prioritarie", lodando il lavoro svolto finora nell'ambito del piano vaccinale.

Questa settimana verranno rese disponibili altre 3 milioni di dosi, come riferito dalla struttura commissariale per l'emergenza coronavirus in Italia. Questa mattina è iniziata la distribuzione di circa 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer, e le consegne alle strutture designate si concluderanno entro fine giornata.

Nella giornata di domani è previsto l'afflusso di oltre 170mila dosi di Janssen allo hub nazionale vaccini della Difesa, con l'arrivo per il fine settimana di circa 360mila dosi di Vaxzevria (AstraZeneca) e oltre 390mila di Moderna.