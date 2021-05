Torino, robot chirurgico asporta un tumore renale ad una bambina di 4 anni

Un robot chirurgico ha asportato un tumore renale maligno ad una bambina di appena 4 anni, riuscendo peraltro a preservare l'organo in seguito alla ricostruzione in 3D. Questo intervento chirurgico, riuscito in pochi altri casi al mondo, è stato effettuato presso la Città della Salute di Torino.

La piccola era stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale Infantile Regina Margherita prima di Pasqua, accusando febbre alta e dolori addominali.

Successivi esami strumentali avevano rivelato una massa tumorale di circa 4 centimetri al polo superiore del rene destro.

Dopo il ricovero presso il reparto di Oncoematologia, diretto dalla professoressa Franca Fagioli, è stato deciso di effetutare un intervento, affidato al professor Gontero e alla sua equipe, che per l'occasione è stato coadiuvato dai rianimatori dell’ospedale Infantile Regina Margherita.

L'intervento è durato tre ore. Adesso la bambina sta bene e proseguirà i controlli medici. Della brutta avventura le restano solo 4 piccole cicatrici sull'addome, quasi invisibili - spiega l'equipe medica in un comunicato stampa.

© Foto : Città della salute e della scienza Torino Una fase dell'intervento

Si tratta della prima volta che un simile intervento viene realizzato in Italia, e si tratta al contempo di uno dei primi casi in tutto il mondo.

A fine febbraio, presso la Città della Salute di Torino per la prima volta un robot chirurgico aveva asportato un rene ad una paziente sveglia.