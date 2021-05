David di Donatello, Sofia Loren miglior attrice protagonista: è la settima volta che vince il premio

Trionfo per l'attrice che ha fatto la storia del cinema italiano al suo settimo David, premiata per il ruolo di protagonista nel film diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Ha vinto due Oscar e adesso trionfa per la settima volta al David di Donatello, ma Sofia Loren non riesce a nascondere l'emozione:

"La prima volta che ho ricevuto un David è stato 60 anni fa ma stasera sembra la prima volta".

Queste le sue parole quando le viene consegnata l'ambita statuetta come miglior attrice protagonista della 66° edizione del più prestigioso premio cinematografico italiano

Edizione che quest'anno si è svolta in forma ridotta e dislocata, tra il teatro dell'Opera di Roma e gli studi televisivi Rai "Fabrizio Frizzi" per la pandemia Covid, e che la Loren ha vinto per il suo ruolo nel film "La vita davanti a sé" diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Ad 86 anni Sofia Loren si è affermata sulle altre stelle del cinema italiano. A competere con lei Vittoria Puccini per '18 regali', Paola Cortellesi per 'Figli', Micaela Ramazzotti per 'Gli anni più belli', Alba Rohrwacher per 'Lacci'. Vince per la settiva volta confermandosi come primatista della categoria in gara.

"Non so se questo sarà il mio ultimo film ma io ho ancora voglia di farne ancora, sempre più belli, io senza il cinema non posso vivere assolutamente", commenta la Loren.

Sofia Loren ha vinto per la prima volta il David di Donatello nel 1960 per il magistrale ruolo interpretato nel capolavoro di Vittorio De Sica "La Ciociara", tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia.

Successivamente ha vinto il premio come miglior attrice protagonista nelle edizioni:

1964 con Ieri, oggi e domani;

1965 con Matrimonio all'italiana;

1970 con I girasoli;

1974 con Il viaggio;

1978 con Una giornata particolare.

Nel 1999 e nel 2014 le è stato conferito il David Speciale mentre nel 1994 ha ricevuto una targa.