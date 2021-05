Monopattini pericolosi in Italia: 2 morti e 46 incidenti nei primi quattro mesi 2021

I dati recentemente diffusi dall’Osservatorio Asaps mostrano che a Milano sono stati registrati gran parte degli incidenti con monopattino, ponendo la Lombardia al primo posto in Italia per sinistri che coinvolgono i suddetti veicoli.

Data la presenza e la circolazione dei monopattini sempre maggiore sulle strade italiane, l'Osservatorio Monopattini dell'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale ASAPS ha elaborato i dati del primo quadrimestre 2021 sui sinistri che vedono il coinvolgimento del nuovo veicolo.

Nei primi quattro mesi del 2021 sono stati registrati 2 decessi, mentre complessivamente sono stati 46 gli incidenti che hanno visto coinvolti 35 maschi e 9 femmine. In testa alla classifica per il numero di sinistri c'è la Lombardia con Milano come centro (20 incidenti gravi).

La Toscana e il Piemonte seguono con 5 incidenti, mentre Campania, Lazio, Veneto, Liguria, Puglia ed Emilia Romagna ne registrano 2 per ogni regione e Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Marche ne rivelano 1.

La mancata precedenza rimane la principale causa di incidenti con il coinvolgimento di monopattini, seguita da:

cadute autonome con o senza urto

ostacoli

scontri laterali

Inoltre, nel rapporto viene rilevato che in due dei sinistri colui che utilizzava il veicolo è risultato ubriaco.

Obbligo di casco e targa ai monopattinisti

I dati presentati dall'Osservatorio sono stati commentati dall'assessore alla Sicurezza della Lombardia Riccardo De Corato, il quale ha definito la situazione come "allo sbando" e richiede la presenza di leggi che regolamentino la circolazione di questi veicoli.

"I dati dell'Osservatorio Asaps confermano ciò che dico da tempo: Milano e le città con grande flusso di traffico non sono adatte all’uso dei monopattini. Da giugno 2020 ad oggi, nel capoluogo lombardo, Areu ha registrato 362 richieste di intervento per incidenti in monopattino. Milano ha pianto anche il decesso di una povera anziana travolta da un monopattino sul marciapiedi. È evidente che la situazione è allo sbando bisogna subito intervenire con una legge che obblighi i monopattinisti ad avere assicurazione, casco e targa" ha commentato De Corato.

A fine febbraio il comune di Palermo ha lanciato la campagna di "monopattino sharing" mettendo a disposizione 1.200 monopattini per il noleggio con un primo pagamento di 50 centesimi seguito da 100 minuti di utilizzo gratuito.