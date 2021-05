Trasporto locale, proclamato sciopero nazionale di 4 ore per il 12 maggio

Annunciato per domani 12 maggio lo stop nazionale di 4 ore indetto dalle associazioni Usb che riguarderà la circolazione di bus, metro e treni. Gli obiettivi dello sciopero sono richiedere una migliore qualità della mobilità cittadina e della qualità del lavoro.

Le associazioni Usb (Asstra, Anav e Agens) hanno indotto per domani 12 maggio uno sciopero nazionale di 4 ore per i mezzi di trasporto locale pubblico e privato. La piattaforma Usb Lavoro Privato vuole rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e la qualità del lavoro e rendere possibile un servizio pubblico sicuro che risponda alle reali esigenze dei territori in un contesto di lavoro sano.

"Intervenire e modificare la logica, assurda, per la quale si vogliono affrontare le complesse problematiche del Trasporto Pubblico Locale agendo esclusivamente sui costi e su quanto si possa risparmiare attraverso i tagli al servizio, aumentando sempre di più i carichi di lavoro senza porsi in modo costruttivo nei confronti delle reali esigenze del territorio né, tanto meno, delle condizioni di lavoro imposte" si legge nella nota di Usb.

"Intervenire e modificare quell'ossessionante e vizioso criterio che, pur inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato (quando pagato) garantendosi però profumati profitti" conclude la nota.

Lo stop nelle varie città italiane