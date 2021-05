Covid, Massa Carrara: risultano 4 e non 6 le dosi iniettate erroneamente alla 23enne

Nel corso dell'audit interno effettuato dall'Asl dopo il sovradosaggio di vaccino Pfizer nei confronti di una 23enne di Massa Carrara è stato scoperto che erano 4 le dosi iniettante per sbaglio nell'organismo della giovane.

Sono state 4 le dosi di vaccino Pfizer-BioNTech iniettate per errore nell'organismo della 23enne tirocinante di psicologia di Massa Carrara. La notizia è emersa a come risultato dell'audit effettuato internamente dall'azienda Asl Toscana nord ovest.

Nel corso dell'audit è stato infatti analizzato il flacone utilizzato per la vaccinazione ed è stato misurato l'esatto quantitativo di soluzione vaccinale residua nel flacone (circa 0,15 ml). Nella fiala, che contiene un totale di 0,45 mldi siero, mancano 0,30 ml di dosaggio che corrispondono a 4 dosi.

Oltre a questo è stata confermata la dinamica dell'evento, affermando che l'infermiera non ha inserito la soluzione fisiologica nel flaconcino, non effettuando la diluizione, ed ha aspirato il quantitativo necessario per una dose.

Si è trattato di uno "scivolone cognitivo nella fase di preparazione del vaccino, a cui ha contribuito un problema di conteggio e di predisposizione delle siringhe al momento della preparazione della seduta vaccinale, in un'attività di routine ad alti volumi e con pressione per la necessità di un rigoroso rispetto dei tempi" ha affermato l'azienda.

L'azienda ha precisato che è a lavoro per utilizzare l'accaduto come stimolo a potenziare ulteriormente le barriere finalizzate alla prevenzione dei possibili errori umani.

Domenica 9 maggio una ragazza di 23 anni è stata erroneamente inoculata con quelle che sembravano essere 6 dosi di Pfizer ed è stata ricoverata all'ospedale di Massa sotto osservazione per escludere gravi effetti collaterali derivanti dal sovradosaggio del vaccino contro il Covid-19. Lunedì la ragazza è stata dimessa dopo 24 ore in osservazione ma rimane sotto controllo, in collegamento con la struttura di Immunologia di Careggi.