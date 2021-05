Tentato femminicidio a Nuoro, accoltella l'ex e uccide il figlio di lei: la stava proteggendo

Il giovane di 19 anni era intervenuto per difendere la madre cinquantenne aggredita con un coltello dall'ex compagno di origine pachistana.

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso mentre difendeva la madre dal suo ex compagno. L'uomo, un pakistano di 29 anni, era già stato arrestato per maltrattamenti e sottoposto ad una misura di divieto di avvicinamento nei confronti della donna di 50 anni. Ma questo non è stato sufficiente ad evitare l'aggressione con un coltello.

intervenuto per proteggere la madre

Il giovane è, ma è rimasto ucciso. Il delitto si è consumato alle prime luci dell'alba nella casa della 50enne in pieno centro di Tortolì, in provincia di Nuoro.

Dopo il crimine il presunto assassino si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato in tutta l'Ogliastra. Sul posto si sono immediatamente recati Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra.