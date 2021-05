Sulle tracce di Denise Pipitone: gli investigatori la cercano a Scalea

Nuovo colpo di scena nel caso di Denise Pipitone, che potrebbe arrivare ad una svolta definitiva. I carabinieri stanno accertando l'identità di una ragazza di 21 anni di origine rumena che vive in Calabria, nella località di Scalea, nel cosentino. In base alla segnalazione di un cittadino potrebbe essere lei la figlia di Piera Maggio scomparsa a Mazara del Vallo a soli 4 anni l'1 settembre 2004.

Dalla segnalazione la sua storia mostrerebbe molte analogie con quella di Denise. La somiglianza e le circostanze riferite rendono verosimile l'ipotesi che si tratti della stessa persona.

La giovane, dal canto suo, non si è sottratta alle verifiche. Ha fornito i nomi dei genitori e le informazioni utili a ricostruire il suo passato. Toccherà adesso alla Procura della Repubblica di Marsala decidere se procedere o meno con il test genetico di comparazione del DNA.

La storia di Denise Pipitone

L'ultima volta che Denise Pipitone è stata vista viva stava giocando in strada, fuori dalla casa della zia a Mazara del Vallo, quel 1 settembre 2004. Era poco prima di mezzogiorno, la nonna preparava il pranzo in cucina, ma la piccola non si è mai seduta a quel tavolo con la sua famiglia: inghiottita nel nulla.

La storia era venuta allo scoperto e lo scandalo cittadino aveva travolto le due famiglie. Gli investigatori hanno ipotizzato una vendetta di Anna Corona, ex moglie di Pulizzi, e della figlia Jessica. Ma il processo nei confronti di quest'ultima per la scomparsa della bambina si era concluso con un'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Anni dopo, una segnalazione dalla Russia ha portato alla riapertura del caso.