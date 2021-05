Mascherine non conformi, sequestrati a Venezia 1,4 milioni di pezzi irregolari

La Guardia di Finanza di Venezia ha sottoposto a sequestro 1,4 milioni di mascherine anti-Covid non conformi, di cui 887.000 dispositivi di protezione individuale Ffp2 e 430.000 chirurgiche.

Le autorità finanziarie hanno effettuato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Venezia, il sequestro di 1,4 milioni di mascherine anti Covid irregolari (887mila mascherine Ffp2 e 430mila chirurgiche) in 2 interventi di controllo su strada eseguiti su 2 autoarticolati in transito nell’area di Marghera.

I due carichi, il cui valore stimato è di circa 460mila euro, sono stati sottoposti a sequestro mentre i titolari delle imprese importatrici sono stati denunciati per immissione sul mercato di prodotti industriali con segni mendaci.

La perquisizione dei due mezzi

Il primo intervento ha interessato un container all’interno del quale erano presenti centinaia di scatole di confezioni di mascherine chirurgiche e maschere Ffp2 con apparente marcatura CE ma che a una perquisizione più approfondita hanno mostrato l’assenza delle certificazioni obbligatorie.

A seguito del successivo test di laboratorio eseguito su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, sono stati accertati standard di protezione del materiale intercettato non conformi rispetto a ciò che era stato dichiarato.

​Il secondo intervento è stato effettuato su un automezzo con un carico di semi maschere Ffp2, anche queste in apparenza regolari. Gli approfondimenti effettuati durante la perquisizione hanno mostrato che una parte delle mascherine era stata prodotta e validata sulla scorta di un iter semplificato non ordinario, mentre l'altra parte era costituita da maschere Ffp2 descritte come "pediatriche".

Al momento non esistono norme tecniche UNI/EN idonee a garantire protezione per utilizzatori di tale fascia di età.

© Foto : Evgeny Utkin Una donna in una mascherina protettiva con un cane a Milano

Nei giorni scorsi è proseguito il sequestro delle mascherine fornite ufficialmente dalla prima struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, diretta da Domenico Arcuri. La Guardia di Finanza ha sequestrato ulteriori 50 milioni di mascherine non conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute.