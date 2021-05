Salvini incontra la delegazione al governo: riaprire il paese e fermare gli sbarchi

"Riaperture, riaperture, riaperture”: lo scandisce più volte Salvini riferendo alla stampa sull’incontro avuto oggi con i rappresentanti della Lega al governo.

Il leader leghista si mostra fiducioso perchè dati alla mano i prossimi sette giorni potrebbero consentire un numero ancora maggiore di riaperture, senza limitazioni come il discusso coprifuoco.

Per Salvini occorre “prendere atto che ogni giorno aumentano i guariti, aumentano i vaccinati, diminuiscono i ricoverati e i contagiati”, per cui “continuare a tenere chiuse centinaia di migliaia di attività non ha senso”.

Serve “quindi fissare una data per la celebrazione dei matrimoni, per la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana, dei parchi tematici, delle piscine al chiuso. Per tornare a vivere".

Controllare i confini, come fanno gli altri Paesi Ue

Per Salvini quello che bisogna tenere meno aperto è il confine italiano, perché l'Italia non può sostenere l'arrivo di oltre 2.000 migranti in 24 ore.

“Ho chiesto a Draghi di fare quello che fanno gli altri, quello che fanno Grecia, Spagna, Francia, Malta: controllare le frontiere. Quest'estate abbiamo bisogno di turisti che pagano non di turisti che paghiamo noi", ha spiegato.

Approvare decreto sostegni

Terza priorità è “approvare un decreto sostegni entro questa settimana, direttamente destinato alle aziende più colpite dal Covid”.

​Oltre 2.000 sbarchi a Lampedusa

Con 20 diversi sbarchi in 24 ore sono arrivate a Lampedusa 2.128 persone. L'hotspot dell'isola è in sofferenza a fronte di una capienza massima di 250 posti.