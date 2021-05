Bandiere Blu 2021, sono 201 le località premiate quest'anno in Italia

Anche quest'anno è stato assegnato il riconoscimento Bandiere Blu a numerose spiagge e località italiane che hanno mostrato le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente. Il Bandiera Blu 2021 è stato assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 201 località rivierasche e 81 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale.

Nel 2021 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, in base ai 32 criteri di sostenibilità, sono 201 - 6 in più rispetto ai 195 dell'anno scorso. Sono 15 i nuovi ingressi e 9 i comuni non riconfermati.

In testa troviamo la Liguria che si vede confermare 32 località, a seguire la Campania con 19 Bandiere, un nuovo ingresso ma anche un'uscita e in terzo posto la Toscana che scende a 17 bandiere con tre uscite.

Le spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2021

I 15 nuovi ingressi di quest'anno, annunciati dalla ong internazionale durante una conferenza via web con i sindaci vincitori, sono:

Francavilla al Mare, Pescara e Martinsicuro in Abruzzo;

Diamante e Santa Maria del Cedro in Calabria;

Camerota in Campania;

Fondi e Minturno in Lazio;

Altidona nelle Marche;

Bisceglie, Monopoli e Nardò in Puglia;

Aglientu in Sardegna;

Roccalumera e Modica in Sicilia.

I porti turistici che hanno ottenuto le Bandiere blu sono state in Basilicata Marina di Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina), in Liguria il Porto di Bordighera (Bordighera), in Puglia il Porto turistico Marina Resort "Bisceglie Approdi" (Bisceglie), in Sicilia Capo D'Orlando Marina (Capo D'Orlando), in Veneto Marina Resort Portobaseleghe (San Michele al Tagliamento).

Le bandiere sui laghi scendono a 16, con due uscite.

Lo scorso anno le Bandiere Blu furono assegnate ad un totale di 195 comuni italiani.