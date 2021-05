Terapie domiciliari Covid 19, Comitato chiede un incontro con ministro Speranza

Il Comitato Cura Domiciliare Covid 19 ha chiesto un incontro al Ministero della Salute, per comprendere le ragioni per le quali, come auspicato anche dal voto del Senato in data 8 aprile, i medici che hanno operato sul campo non siano stati presi in considerazione nella redazione delle ultime linee guida nazionali per la cura domiciliare precoce del Covid-19.

Lo si apprende da una nota inviata dal Comitato alla redazione di Sputnik Italia.

Circa 5 mila persone da tutta Italia si sono date appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, sabato 8 maggio per la prima conferenza nazionale del Comitato, a testimonianza del grande lavoro svolto dai dottori e da tutti i professionisti e i volontari del gruppo Facebook #terapiadomiciliare Covid-19.

Durante la manifestazione i partecipanti, medici e cittadini supportati e guariti dal Covid grazie al gruppo, a partire dalle 14.30 hanno raccontato la loro esperienza, "spazzando via qualsiasi ombra rispetto alla genuinità del lavoro del Comitato e dei medici, che nulla hanno fatto se non curare i pazienti presi in carico in “scienza e coscienza”, utilizzando come griglia di orientamento lo schema terapeutico elaborato dal Consiglio Scientifico del Comitato stesso, per poi tarare le terapie sul singolo caso e utilizzando farmaci che sono assolutamente validati dal nostro sistema sanitario nazionale", si legge nella nota.

Nel rispetto del giuramento prestato i medici sono intenzionati a curare i pazienti in base alla loro preparazione ed esperienza sul campo.

"Scelta che nessuna linea guida può in alcun modo limitare", prosegue il comunicato.

Il Comitato Cura Domiciliare Covid 19 auspica la ripresa del tavolo di lavoro, ricordando l'impegno del sottosegretario Pierpaolo Sileri dopo un primo confronto con il Comitato unitamente al senatore Massimiliano Romeo, concretizzatosi in una riunione organizzata da Agenas il 23 aprile scorso.

"È imprescindibile, dopo oltre un anno di lavoro, che il contributo di migliaia di medici di tutto il territorio italiano sia preso in considerazione". Manifestazione Terapia Domiciliare Precoce , 8 maggio 2021 Piazza del Popolo, Roma Comitato Cure Domiciliari Covid-19

Manifestazione Terapia Domiciliare Precoce , 8 maggio 2021 Piazza del Popolo, Roma Comitato Cura Domiciliare Covid-19

Il Comitato Cura Domiciliare

Il fondatore del gruppo e presidente del comitato, l'avvocato Erich Grimaldi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria si è mobilitato per creare una rete di medici e professionisti della salute che forniscono assistenza gratuita su tutto il territorio nazionale ai malati Covid, evitando ospedalizzazioni e morti. Hanno aderito un migliaio di medici e pediatri e circa 1.500 fra infermieri, biologi nutrizionisti e perfino psicologi, tutti volontari.

I professionisti della salute entrano in contatto con i pazienti di Covid-19 tramite i moderatori del gruppo Facebook “#TERAPIADOMICILIARECOVID19 in ogni Regione”, che accolgono le richieste di aiuto dei tanti malati abbandonati alle cure previste dai protocolli nazionali, spesso insufficienti.

"Noi chiediamo il diritto ad essere curati", aveva dichiarato a Sputnik Italia Grimaldi in una precedente intervista.