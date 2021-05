Scarpe Lidl, tornano in vendita le sneakers in edizione limitata: resse nei supermercati

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso novembre, Lidl Italia ripropone da oggi le scarpe in edizione limitata. Code e ressa nei punti vendita, ironia e sarcasmo sul web.

Le sneakers firmate Lidl sono diventate un tale oggetto da collezione che la catena di supermercati ha deciso di rimetterle in vendita da oggi, 10 maggio, in tutti gli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro.

Una novità dell'azienda è inoltre il nuovo lancio, a partire dal 6 maggio, della prima collezione di scarpe sostenibili del marchio sportivo Crivit di Lidl Italia, calzature prodotte con plastica recuperata dagli Oceani.

Queste calzature sono infatti costituite per il 100% da plastica riciclata: il 75% della loro componente tessile, a maglie traspiranti, è ricavato da bottiglie Pet convenzionalmente riciclate, mentre il restante 25% impiega la "Ocean Bound Plastic" e cioè i rifiuti plastici raccolti da spiagge, isole o zone costiere.

Tornano a grande richiesta le sneakers più desiderate del web 😉📣 💥 I fan di Lidl potranno acquistare le iconiche scarpe blu, gialle e rosse dal 10 maggio in tutti i nostri store! Il countdown è finito! 💛💙💖 #Lidlfancollection #LidlItalia pic.twitter.com/Mia02k6fUL — Lidl Italia (@LidlItalia) May 6, 2021

Le reazioni dei social

Com'era prevedibile dopo il boom dello scorso autunno, il tema "scarpe lidl" è tornato d'attualità sui social: si discute se le scarpe sono belle, o brutte, se vale la pena acquistarle e non mancano le critiche agli assembramenti nei supermercati.

​

​​

Mi segnalano un nuovo assalto alle scarpe #LIDL questa mattina. Possono valere fino a 1.000 euro sul web. pic.twitter.com/wcgU7kabdD — Alessandro Nuzzo (@_alenuzzo) May 10, 2021

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ombretta (@arteperte)

​A febbraio di quest'anno la società Lidl ha collaborato con il colosso dello sportswear Nike per una linea di abiti sportivi a prezzo low cost acquistabili sui siti e nei supermercati della marca tedesca.