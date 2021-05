Vaccini in Italia, sono oltre 24 milioni le dosi somministrate

Sono oltre 24 milioni le dose di vaccino anti Covid somministrate in Italia. Lo si apprende dal report diffuso dalla presidenza del Consiglio, struttura del Comissiario Straordinario Covid-19 e Ministero della Salute.

Stando agli ultimi dati aggiornati,

le somministrazioni sono 24.054.000

per un totale di 7.401.862 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Da quest'oggi, inoltre, anche gli over cinquanta hanno accesso alle prenotazioni per ricevere la prima dose.

La decisione di allargare a questa fascia di età l'avvio delle vaccinazioni è stata presa alla luce del buon ritmo della campagna di vaccinazione contro il coronavirus per le persone fragili e ultraottantenni, le categorie più a rischio di complicazioni in caso di contagio da covid.

Al via da oggi le prenotazioni per gli over 50

Il via libera del Commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ai cinquantenni, che in alcune regioni come il Lazio e Sicilia avevano già ottenuto la possibilità di prenotarsi, è arrivato pochi giorni dopo l'appello a non scostarsi dall'obiettivo di completare la vaccinazione dei più anziani e fragili prima di allargare l'offerta di vaccini alle fasce più giovani della popolazione.