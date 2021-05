Covid, De Luca: "Sono favorevole alle chiusure a mezzanotte, ho il terrore della movida"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato di essere favorevole alle chiusure degli esercizi pubblici a mezzanotte, così da limitare la movida notturna.

"Sono favorevole alle chiusure a mezzanotte, ho il terrore della movida. La campagna di vaccinazione in Italia ha avuto alcuni limiti: in primo luogo le 'mezze misure' che non sono servite a nulla, che non ci siamo preoccupati di avere una produzione di vaccini in Italia e infine la mancanza di un piano per la sicurezza dei territori" ha affermato De Luca.

Nella giornata di ieri sui social erano stati diffusi diversi video che mostravano la violazione del coprifuoco nelle strade di Napoli, dove decine di persone sono rimaste fuori casa oltre le 22:00.

Napoli contro governo Draghi, coprifuoco delle 22 violato in massa al grido di libertà! https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/lppEvtK0uo — RadioSavana (@RadioSavana) May 9, 2021

​Dall'inizio della pandemia nella Regione Campania sono stati registrati un totale di 404.364 casi Covid, con 6.636 decessi e 312.137 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 85.591.