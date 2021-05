Vaccini, domani al via le prenotazioni per gli over 50

A partire da lunedì 10 maggio la campagna di vaccinazione sarà aperta ai nati fino al 1971 con priorità per i soggetti più fragili maggiormente esposti alle forme più severe di Covid-19.

La campagna di vaccinazione in Italia si estende alle fasce più giovani d'età. A partire da lunedì 10 maggio gli over 50 potranno prenotare il vaccino. L'apertura sarà graduale e darà la precedenza ai soggetti più vulnerabili sofferenti di patologie pregresse in grado di sviluppare forme più severe di Covid-19.

La prenotazione per la somministrazione dei nati fino al 1971 è stata disposta nei giorni scorsi dalla struttura Commissariale ed è suffragata dal buon andamento della campagna di vaccinazione delle categorie prioritarie over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021.

Le prenotazioni verranno tramite i portali delle singole regioni e verranno recepite "ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe" di Covid "seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili", come dichiarato dal commissario Figliuolo.

La campagna di vaccinazione in Italia

In Italia sono state somministrate 23.667.315 dosi di vaccino contro il Covid-19 su 26.916.650 dosi ricevute. L'efficienza stimata dal rapporto dosi somministrate sul totale è pari all'87,9%, secondo quanto riportato del report Aifa. Il numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è di 7.264.758.