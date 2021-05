Meloni presenta il suo nuovo libro ‘Io sono Giorgia’, racconta della sua infanzia terribile

Giorgia Meloni si confessa nel suo libro autobiografico in uscita nelle librerie italiane. 'Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee'.

Giorgia Meloni, la leader del partito Fratelli d’Italia, mostra la sua personalità interiore senza veli nel libro appena pubblicato ‘Io sono Giorgia’.

In anteprima svela alcuni contenuti del libro lasciandosi intervistare dal programma ‘Verissimo’ di Canale 5.

Silvia Toffanin non deve faticare a strappare le confessioni segrete della vita personale della deputata più famosa d’Italia, è lei stessa a concedere.

E così Giorgia Meloni ci svela che da bambina è stata bullizzata: “mi chiamavano cicciona”.

E racconta che ha sofferto molto quando gli haters le hanno vigliaccamente “augurato di abortire”.

Il padre assente

Suo padre racconta che è stato assente per gran parte della loro vita familiare. Erano lei, la sorella e la madre ad andare da lui alle Canarie una due volte l’anno a trovarlo.

Poi il padre le fece un discorso “che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi ‘Non ti voglio vedere mai più’”, confessa la Meloni.

Non è riuscita a provare particolari emozioni quando il padre è morto, per lei era come uno sconosciuto.

Il legame con la sorella

Il legame forte è con la sorella, con la quale sente spesso il bisogno di parlare e di sfogarsi: “Non c’è nulla di me che lei non conosca”.

Ma anche il legame con la madre è forte, dice che il suo giudizio è l’unico che teme ancora.

Il resto è raccontato nel suo libro, in uscita l'11 maggio.