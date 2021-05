Giornata dell’Europa. Mattarella e capi di Stato: Occasione unica per plasmare nostro comune futuro

Cogliere questo momento di crisi sanitaria ed economica per dare nuovo slancio all'Unione Europea, con l'apporto di idee di tutti i cittadini. L'invito dei Capi di Stato per la Giornata dell’Europa.

Ricorre il 9 maggio la Giornata dell’Europa, e i Capi di Stato dell’Unione Europea hanno colto l’occasione per inviare a tutti i cittadini un messaggio non solo di augurio ma anche un invito a cogliere l’occasione portata da questo periodo così difficile per la storia dei singoli cittadini e cittadine e per l’UE intera.

“Facciamo appello a tutti i cittadini dell’UE affinché colgano questa occasione unica per plasmare il nostro comune futuro”, scrivono nel messaggio i Capi di Stato, tra cui anche il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

Il futuro dell’Europa è quanto mai importante

Nel messaggio si fa notare che si avvia oggi la Conferenza sul Futuro dell’Europa, un evento che potrebbe essere considerato secondario rispetto a quanto stiamo vivendo.

Invece l’invito è a puntare proprio a quanto la pandemia di Covid-19 ci ha fatto riscoprire come essenziale, la salute, la solidarietà, la collaborazione.

Perché la pandemia “ha sollevato degli interrogativi sul modo in cui viviamo le nostre vite. Ha mostrato i punti di forza dell’integrazione europea, così come le sue debolezze. Di tutto ciò è necessario parlare”.

Testo della lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, insieme ad altri Capi di Stato, in occasione della “Giornata dell’#Europa”: https://t.co/dx2lZVH8hd — Quirinale (@Quirinale) May 8, 2021

I problemi da affrontare

Le sfide future sono note e i Capi di Stato le ricordano. Abbiamo da “affrontare la crisi climatica” creando economie verdi all’interno dell’UE, bisogna abbracciare la “trasformazione digitale delle nostre società”.

Per fare ciò servirà “sviluppare nuovi metodi e nuove soluzioni”, coinvolgendo i cittadini, perché “più persone parteciperanno a una discussione ampia e aperta, tanto meglio sarà per la nostra Unione”.

Viene poi ricordato che l’UE è un progetto di pace e tale deve restare: “un'Europa nella sua interezza, libera, unita e in pace”.

Invito ad unirsi al dibattito

I Capi di Stato invitano i cittadini tutti a unirsi al dibattito sul Futuro dell’Europa, un invito particolarmente rivolto anche alle nuove generazioni, all’ascolto delle idee dei giovani.

“Dobbiamo pensare al nostro futuro comune; per questo vi invitiamo a unirvi alla discussione e a trovare insieme il percorso da seguire”, conclude la lettera ai cittadini europei in occasione della Giornata dell’Europa.