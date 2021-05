Covid, volo India-Bergamo, 6 positivi, 5 con variante indiana

Dei sei passeggeri risultati positivi, cinque della variante indiana e uno inglese. Tutti i passeggeri sono stati messi in quarantena in un Covid hotel.

Il volo dall'India era atterrato all'aeroporto di Orio al Serio nella serata di domenica 3 maggio, con a bordo 146 passeggeri, immediatamente sottoposti al tampone e messi in isolamento in due Covid hotel appositamente adibiti, come stabilito per coloro che rientrano dall'India.

I risultati delle analisi hanno rivelato che 6 passeggeri sono positivi al coronavirus, di cui una variante inglese e cinque con la variante indiana.

Questo nonostante il piano di controllo della Prefettura proprio per contenere il diffondersi della preoccupante variante indiana. Tutti i passeggeri del volo, infatti, hanno avuto l'obbligo di presentare un certificato di negatività al Covid effettuato non più di 72 ore prima dell'imbarco.

I 6 passeggeri positivi, evidentemente, sono stati isolati in una zona speciale dell'albergo, dove rimarranno fino alla fine della quarantena predisposta.

L'India al momento è uno dei paesi più fortemente colpiti dalla pandemia, con record di infezioni giornaliere da oltre una settimana. La variante indiana, rinvenuta nella penisola asiatica lo scorso marzo, desta particolari preoccupazioni vista la sua aggressività e virulenza. Questa settimana erano stati trovati due casi della variante in Piemonte, appartenenti però a un suo ceppo meno aggressivo.