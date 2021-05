Caduta razzo cinese, allerta per 9 regioni italiane

L'ultimo stadio del lanciatore spaziale cinese Changzheng 5 sta subendo un rientro incontrollato dopo aver messo in orbita il modulo basilare della stazione con equipaggio cinese. La sua caduta è prevista tra l'8 e il 9 maggio nel Pacifico meridionale, ma c'è allerta di frammenti anche sull'Italia.

A seguito della caduta fuori controllo del razzo cinese Long March 5B, o Changzheng 5B, sono scaturite diverse preoccupazioni sull'area d'impatto del modulo.

Gli esperti statunitensi avevano avvisato che non avevano intenzione di abbattere il razzo se non ci fosse stato rischio che si abbattesse su aree abitate. Le previsioni infatti collocano il punto d'impatto del razzo nel Pacifico meridionale, lontano da zone abitate.

Tuttavia, alcuni frammenti del modulo potrebbero spezzarsi e raggiungere comunque aree popolate. La protezione civile italiana ha infatti avvisato che alcuni pezzi potrebbero cadere sull'Italia, nonostante sia una "probabilità estremamente bassa".

Il Comitato Operativo della Protezione Civile, come riporta ANSA, ha rilasciato una serie di avvertimenti per 9 regioni del centro-sud italiane che potrebbero essere interessate dalla caduta dei frammenti del razzo, tra le quali Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Si consiglia infatti di restare al chiuso ed evitare luoghi aperti attorno all'ora in cui è previsto il rientro del modulo Changzheng 5B, per ora prevista alle 2:24 del 9 maggio ora italiana, con una finestra temporale d'incertezza di circa 6 ore.