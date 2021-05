Isole minori Covid-free, la vaccinazione parte da Salina e Capraia

Sono cominciate le vaccinazioni a tutta la popolazione over 18 per rendere le isole siciliane Covid-free al più presto.

La campagna è iniziata a a Salina, isola delle Eolie.

Nello stesso arcipelago saranno via via vaccinati gli abitanti di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Ginostra, Vulcano e infine Lipari.

Da lunedì le vaccinazioni cominceranno anche alle Egadi e a Pantelleria. La stessa settimana sarà anche il turno di Ustica.

La campagna prosegue intanto anche a Lampedusa.

Non solo Sicilia, però: la vaccinazione è partita anche a Capraia, nell'Arcipelago toscano, i cui 170 residenti saranno vaccinati da quattro medici. A causa del mare mosso c'è stato il rischio, poi scongiurato, che le dosi non potessero arrivare per il giorno previsto.

"Ad ogni residente è stato dato un appuntamento. Io mi vaccinerò con il Johnson&Johnson con appuntamento previsto per domani mattina: vorrà dire che mi farò vaccinare per ultima come per dare il segnale di precedenza ai miei isolani", ha detto il sindaco di Capraia, Marida Bessi.