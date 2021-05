Omicidio Luca Sacchi, morto Simone Piromalli in incidente stradale

Simone Piromalli è morto giovedì 6 maggio in un incidente stradale sul Grande Raccordo anulare di Roma, insieme ad una seconda persona. Piromalli era teste chiave nel processo sull’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre del 2019 durante una presunta trattativa per la compravendita di droga in cui era coinvolta l'ex fidanzata Anastasiya, ora a processo.

Paolo Pirino e Valerio Del Grosso sono stati accusati dell’omicidio, mentre Marcello De Propris è colui che fornì l’arma del delitto ai due giovani spacciatori.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Simone Piromalli e Valerio Rispoli erano stati inviati da Valerio Del Grosso a verificare se effettivamente Anastasiya e Giovanni Princi avessero i soldi per procedere all’acquisto di 15 chilogrammi di droga.

Piromalli inizialmente era stato indagato dalla magistratura per concorso, ma in seguito la sua posizione è stata archiviata e classificata come semplice intermediario tra Anastasiya e gli spacciatori e quindi inserito tra i testimoni chiave.

Piromalli alla stampa aveva dichiarato di aver visto lo zaino in spalla ad Anastasiya pieno di soldi (70 mila euro), che non sono mai più stati ritrovati dagli inquirenti.

Il giovane frequentava il mondo delle corse d’auto clandestine, infatti, era stato fermato dalle forze di polizia mentre a bordo di una Fiat 500 sfrecciava a grande velocità tra le strade di Roma, in competizione con un’altra Fiat 500.