Libia, l'indignazione di Musumeci e la critica allo Stato

Ieri una motovedetta della Guardia Costiera libica ha aperto il fuoco contro tre pescherecci italiani al largo delle sue coste mentre pescavano gamberi rossi, un capitano è rimasto ferito. Tutte le imbarcazioni sono ora in rientro per l'Italia.

A seguito dell'alterco di ieri tra una motovedetta libica e tre pescherecci italiani a 35 miglia nautiche dalla costa della Libia, sono scattate le proteste e i reclami, in quanto non è il primo caso in cui i pescatori italiani incorrono in tali pericoli mentre compiono il proprio lavoro.

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha espresso la propria rabbia e indignazione, citato dall'ANSA.

"È assurdo che i pescatori siciliani debbano correre il rischio, persino, di perdere la vita andando nel Mare Mediterraneo per portare un pezzo di pane a casa", ha affermato il presidente.

Dure anche le sue parole nei confronti del governo italiano, che secondo lui dovrebbe "chiudere questa partita con il governo libico, aperta da oltre cinquant'anni".

"È assurdo anche che si debba continuare a penalizzare un'economia, nel Sud Italia, sul banco di interessi molto più grandi, spesso inconfessabili", ha continuato il presidente Musumeci.

L'attacco di ieri contro i pescherecci italiani, durante il quale è rimasto ferito uno dei capitani, si instaura in un quadro di relazioni estremamente tese, e subito a seguito di un altro caso di dispute qualche giorno prima tra altri 7 motopesca italiani e le autorità libiche, sulla scia di quanto avvenuto nel settembre 2020 con il sequestro della Libia di due barche italiane e del loro relativo equipaggio.