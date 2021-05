David di Donatello speciale 2021 a Monica Bellucci per la sua bellezza

Il prossimo 11 maggio come consuetudine verrà consegnato il David di Donatello ai migliori film italiani dell’anno. Ma quest’anno, per dare un po’ di novità in più alla serata si è deciso di assegnare il David Speciale 2021 a Monica Bellucci.

Un riconoscimento “alla sua bellezza unica ma soprattutto alla capacità di giocare d’azzardo e provocazione, come nel caso di Irréversibile, alternando registi riconosciuti a giovani debuttanti o innovatori e scegliendo quasi sempre lo slancio d’autore”, dice Piera Detassis, presidente e direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, come riportato dall’Adnkronos.

Viene ricordato che Monica Bellucci, che da anni ha lasciato l’Italia per preferire la Francia, ha lavorato con registi come i fratelli Wachowski, Virzì, Sam Mendes, Kusturica, Claude Lelouch e molti altri.

“Monica Bellucci incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana”, secondo Detassis.

I film di Monica Bellucci

Molti la ricorderanno in Matrix Reloaded e Revolutions dei fratelli Larry e Andy Wachowski, o in La Passione di Cristo dell’attore regista Mel Gibson, ed ancora in Spectre di Sam Mendes.

I riconoscimenti

Monica Bellucci ha ricevuto in Francia la Legione d’Onore, la massima onorificenza data dalla Repubblica francese. In seguito l’attrice è stata invitata come membro permanente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quale rappresentante dell’Italia.

Gli altri David speciali

Altri David speciali verranno assegnati a Diego Abbatantuono e quello alla carriera a Sandra Milo.

La cerimonia di premiazione verrà trasmessa su Rai 1 in prima serata l’11 maggio, condotta da Carlo Conti.