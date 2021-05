Terremoto del Friuli 6 maggio 1976, il ricordo a 45 anni da quell’evento che sconvolse l’Italia

Gli specialisti lo ricordano come il quinto terremoto più potente del ‘900 con una magnitudo di 6.5 della scala Richter. Ma per il Friuli Venezia Giulia quel 6 maggio di 45 anni è il ricordo di un giorno drammatico che sconvolse e cambiò per sempre la vita di molte famiglie, e che si portò via 989 persone.

Furono 80 mila gli sfollati, ma ad avvertire il terremoto fu un’ampia porzione dell’Italia centro-settentrionale, compresa Roma.

In 15 mila persero il posto di lavoro nei paesi e paesini lungo il Fiume Tagliamento, lì dove il terremoto colpì più duramente. Oltre alle abitazioni, infatti, andarono distrutte numerose fabbriche del tessuto economico locale frutto del miracolo economico post bellico.

#6maggio 1976, un terribile #terremoto colpì duramente il Friuli e l’#Esercito intervenne immediatamente per prestare soccorso alla popolazione, grazie al supporto di oltre 14.000 #soldati che seppero fornire un aiuto morale e materiale ai friulani.#noicisiamosempre pic.twitter.com/qrIJsLvPYj — Esercito Italiano (@Esercito) May 6, 2021

​Sui social network il ricordo di quell’evento da parte di numerosi utenti e da parte anche delle Forze Armate, come l'Esercito italiano, che portarono un fattivo contributo alla popolazione per strappare vite alle macerie e aiutare nelle fasi immediatamente successive. Furono 14 mila i militari impiegati nelle operazioni di soccorso.

#pernondimenticare

Il #6maggio del 1976 alcuni paesi friulani furono distrutti dal terremoto. La #PoliziadiStato in quella tragedia fu impegnata sostenendo in ogni modo la popolazione colpita #essercisempre #lanostrastoria#Terremoto pic.twitter.com/jfmcHDWbHo — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 6, 2021

​Anche la Polizia di Stato pubblica alcune foto di quella tragedia nazionale e ricorda l’impegno dei poliziotti nelle attività di soccorso alla popolazione.

#6maggio 1976 #terremoto #Friuli. La scossa seminò morte e distruzione. L'evento, con le successive scosse di settembre, portò a un'evoluzione nella risposta alle emergenze e fu tappa importante per la nascita della moderna #protezionecivile grazie al lavoro di Zamberletti

📸VVF pic.twitter.com/YsuoXAEmZT — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 6, 2021

​La Protezione civile ricorda come il terremoto del Friuli segnò una svolta nelle attività di soccorso grazie al lavoro di Zamberletti.