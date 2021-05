Direttore dello Spallanzani: "Vaccinare tutti e subito, senza fasce d'età"

Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, è sicuro sulla possibilità di una riapertura completa del paese per permettere di tornare a una vita normale, come aveva già sostenuto in precedenza.

Secondo l'esperto, infatti, come ha detto in un'intervista a La Repubblica, rispettando alcuni accorgimenti e ampliando la campagna di vaccinazione sarebbe possibile far riaprire stadi e concerti, e utilizzare tali eventi per vaccinare sul luogo, in modo da invogliare le persone a maggiori inoculazioni.

"Si permetterebbe l'accesso solo ai vaccinati o alle persone che hanno effettuato un tampone nelle 48 ore precedente con esito negativo", ha spiegato Vaia. "Sempre rispettando le regole: la distanza di due metri gli uni dagli altri, mentre per le manifestazioni pubbliche bisognerà attendere quando avremo raggiunto il 60% della somministrazione delle prime dosi e il 40% delle seconde".

Vaia ha parlato anche dell'estensione della campagna vaccinale a tutta la popolazione, con l'abolizione delle diverse fasce prioritarie, includendo così anche i giovani nei destinatari del vaccino.

"Vaccinerei subito i maturandi: è necessario ora più che mai aprire le vaccinazioni a tutti, eliminando le fasce d'età, per non lasciare che nessuno rimanga indietro, con un'attenzione particolare alla scuola", ha sostenuto, in vista della riapertura completa della scuola prevista per settembre.