COVID variante indiana, due casi in Piemonte ma forma poco aggressiva

La variante indiana del nuovo coronavirus sta destando grandi preoccupazioni in tutto il mondo, in quanto sarebbe un ceppo particolarmente aggressivo e contagioso, e potrebbe essere anche resistente agli anticorpi.

Sono stati riscontrati i primi due casi della variante indiana di Covid-19 in Piemonte in una coppia di quarantenni di rientro dall'India, in isolamento domestico presso la loro abitazione a Cuneo e in condizioni stabili, come riporta Adnkronos.

I dati sono stati sequenziati dal laboratorio dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di Candiolo. Secondo i ricercatori, i casi identificati sono di forma abbastanza lieve e appartengono a una delle varianti meno preoccupanti di quelle conosciute, in quanto privi della mutazione E 484 Q che invece renderebbe il virus più aggressivo e forse resistente agli anticorpi sia del vaccino sia a quelli sviluppati in chi ha superato la malattia.

L'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha lodato l'efficacia del sistema di tracciamento degli infetti del Piemonte: "La comparsa di varianti è inevitabile, ma fondamentale rimane limitare il più possibile lo svilupparsi della malattia, attraverso la campagna vaccinale, che sta entrando nella fase di interesse massivo".

Al momento, in Piemonte si sono riscontrate 5 varianti del Covid-19, quelle inglese, brasiliana, sudafricana, svizzera e infine quella indiana, mentre la più diffusa nella regione rimane la variante del Regno Unito.