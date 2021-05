Sicilia, una notte su tre gratis per chi farà le vacanze estive sull'isola

Il piano See Sicily punta a rivitalizzare nella regione il settore del turismo, tra i più colpiti in seguito all'emergenza sanitaria.

Una notte su tre gratis per trascorrerà le prossime vacanze estive in Sicilia.

Questa è una delle misure del piano di promozione da 75 milioni di Euro See Sicily, che punta a rilanciare il turismo nella regione. Lo ha dichiarato ad 'Agenzia Nova' l’assessore al Turismo della Sicilia Manlio Messina.

“Da ottobre l’offerta promozionale si amplierà anche ai viaggi aerei con l’obiettivo di invogliare i turisti ad arrivare in Sicilia pure dopo l’estate. Stiamo puntando anche sulla destagionalizzazione, siamo già proiettati all’autunno riempiendo la Sicilia di eventi che partiranno da ottobre, come la Fiera del Turismo sportivo, un festival dedicato a Vincenzo Bellini, il Sicilia Jazz Festival, fino ad un grande progetto per Natale. Dobbiamo avere sempre più la consapevolezza che il turismo è un’industria“, ha detto Messina.

Certo i dubbi su riaperture definitive e coprifuoco ancora frenano il settore.

“Ovviamente, l’incertezza sul quando si riaprirà completamente, su quando cesserà il coprifuoco e sulle modalità, per esempio, di come potranno tenersi i grandi spettacoli all’aperto, hanno inciso negativamente sulle prenotazioni, specie dall’estero”, ha continuato l’assessore.

Messina ha comunque garantito che il governo regionale sta facendo tutto il possibile per rilanciare un settore chiave e ha espresso ottimismo visto il contributo che daranno in tal senso le vaccinazioni, garantendo che se da Roma “ci permetteranno di riaprire in sicurezza e di dare un’accelerata alla campagna vaccinale, certamente la Sicilia può attrarre gran parte del turismo interno (che anche quest’anno sarà largamente maggioritario) e quel che resta del mercato estero”.