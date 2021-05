Bollettino di oggi: 10.585 contagi, 267 morti e 17.072 guariti

21.771.822 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi nel Bel Paese, mentre 6.580.520 persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Con i 10.585 nuovi contagi registrati oggi, dall'inizio dell'epidemia in Italia i casi di Covid sono stati 4.070.400.

Nell'ultimo giorno a 17.072 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, circa 1.400 in meno rispetto al dato di ieri. Il numero complessivo dei guariti arriva a 3.541.266, pari all'87% dei casi totali.

Per Covid i decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 267, 38 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per coronavirus sono decedute 122.005 persone, ovvero il 3% del numero complessivo dei casi di Covid-19.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 407.129 persone, 6.760 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 387.241 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 95,1% del totale degli infettati. Nelle terapie intensive si trovano 2.368 pazienti, 55 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 17.520, 656 in meno di ventiquattro ore fa.

La Lombardia è la regione col maggior numero di nuovi casi giornalieri, pari a 1.557, seguita da Campania con 1.447 e Puglia con 1.171. Nelle altre regioni nuovi contagi giornalieri sotto mille, ad eccezione delle province autonome di Bolzano e Trento, Molise e Valle d'Aosta che hanno registrato rispettivamente 94, 63, 30 e 12 nuovi casi.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 327.169 tamponi; il tasso di positività è pari al 3,2%, in aumento di tre decimi di punto percentuale rispetto a ieri.