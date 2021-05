Zingaretti nel Lazio promette l’immunità di gregge in tempi brevi

Zingaretti punta all'immunità di gregge in tempi brevi nella Regione di cui è il presidente e augura anche alle altre regioni di farlo presto come loro.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sta aprendo hub vaccinali in ogni parte della regione per raggiungere l’immunità di gregge “in tempi brevi”.

Ma Zingaretti ha inviato un augurio anche alla Lombardia perché possa raggiungere la “cosiddetta immunità di gregge” in tempi brevi perché “sarebbe bellissimo, in queste cose non esiste competizione”, ha detto intervenendo alla trasmissione televisiva Agorà su Rai 3.

Zingaretti ricorda poi la situazione completamente mutata nelle residenze per anziani, dove un anno fa si piangeva e “oggi si comincia a ballare”, afferma, pur ricordando che “siamo ancora in una fase molto complicata, non possiamo dire che i problemi sono finiti ma sicuramente che tutti assieme stiamo vincendo e ci aspetta un futuro migliore”.

Quindi teniamo duro e non molliamo, è il messaggio di Zingaretti che sul coprifuoco dice:

“Se i nuovi casi stanno scendendo e il numero delle vittime cala è anche perché c’è il coprifuoco: la rimozione di alcune misure deve essere sempre legata ai numeri dei contagi”.

Per Zingaretti la situazione è strana, perché il virus è “peggiore che a inizio pandemia”, lo considera “più pericoloso”, ecco perché dobbiamo riprendere a vivere con attenzione afferma.

Tuttavia i vaccini ci mostrano una situazione migliorata e che possono far finire questo incubo. “Per farlo finire dobbiamo vaccinarci, seguire le regole e aiutare le imprese più in difficoltà dal punto di vista economico”, conclude.