Arriva il pass vaccinale per spostarsi, ecco cosa cambia da metà maggio

Viaggiare in Italia e in Europa sarà presto reso più semplice con il pass vaccinale. Favoriti i vaccinati, ma anche chi ha fatto un tampone le 48 ore precedenti.

Il tanto discusso pass vaccinale arriverà a partire dalla metà di maggio, e permetterà alle persone di spostarsi tra le regioni con maggiore facilità.

Il pass vaccinale è un anticipo del pass europeo che dovrebbe invece arrivare a giugno e che sarà valido per gli spostamenti su tutto il territorio dell’Unione Europea.

Con il pass vaccinale, l’Italia pensa anche alla mobilità degli stranieri come questa mattina ha ricordato il presidente del Consiglio Mario Draghi, partecipando al G20 promosso dall’Italia.

Draghi ha infatti invitato i turisti stranieri a visitare l’Italia, mentre nei giorni scorsi aveva invitato gli italiani a prenotare le vacanze in Italia.

Il ministro del Turismo Garavaglia durante l’evento del G20 ha sottolineato come l’Italia è intenzionata a riportare in Italia i flussi di turisti provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, tradizionali frequentatori del nostro Paese e anche tra i primi popoli al mondo ad avere una campagna vaccinale molto avanzata in termini di persone vaccinate.

Adesione anche di Paesi Terzi

Il ministro Garavaglia ha ottenuto rassicurazione che anche nazioni terze rispetto all’UE potranno aderire all’iniziativa del pass europeo:

“Breton ci ha assicurato che il certificato sarà aperto all’adesione dei Paesi terzi. In questo modo il turista straniero desideroso di fare le vacanze in Italia dovrà presentarsi con una certificazione vaccinale, una di immunità o con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Basta questo per evitare la quarantena.”