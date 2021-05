Di Maio su riaperture: "Italia pronta per i turisti"

Si torna a parlare di riapertura e turismo in Italia: questa volta è il ministro Di Maio a schierarsi dalla parte della ripresa di viaggi turistici nel Bel Paese, per ridare slancio a un settore martoriato dalla pandemia.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è espresso su Facebook sul nuovo possibile piano di aperture dell'Italia che da settimane è al centro di molte polemiche e discussioni.

In particolare, il ministro ha affrontato il tema legato all'industria del turismo, in fermo da oltre un anno a causa del lockdown pandemico e della restrizione agli spostamenti tra paesi.

"Stiamo riaprendo con l'obiettivo di far ripartire il turismo e l'economia. Dobbiamo sostenere il settore turistico, commercianti, ristoratori", ha sostenuto Di Maio. "L'Italia è pronta".

pressante richiesta degli imprenditori e lavoratori del settore terziario

la politica italiana si vede divisa

Il riferimento va alladi riaprire i confini del paese in vista della stagione estiva, vista la chiusura dell'anno scorso che è costata al settore più di 50 miliardi di entrate. Su questo fronte, tra chi, come il leader della Lega Matteo Salvini, sostiene una rapida riapertura e chi invece, come il segretario del PD Enrico Letta, vorrebbe avanzare con molta più prudenza.

Il premier Mario Draghi, durante la riunione ministeriale del G20 sul Turismo, si era espresso favorevole alla riapertura dei confini dell'Italia, specialmente se sostenuta con il "Green Pass" europeo previsto a breve per i paesi del blocco.

Di Maio, sempre su Facebook, ha affermato che proporrà la riapertura del paese durante il secondo giorno d'incontri previsto dal G7 di Londra.

"Stiamo lavorando per accogliere turisti stranieri in Italia, in totale sicurezza. Siamo pronti a dargli il benvenuto nelle nostre incantevoli regioni", ha scritto sul social.