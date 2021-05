‘Sindrome di Cenerentola’: il Governo pensa a spostare il coprifuoco per favorire il turismo

Difficile conciliare il cosiddetto ‘Pass Verde’ previsto dal prossimo 15 maggio per ammettere i turisti in Italia, con un coprifuoco alle 22.00. Mentre il Governo ancora ne discute, il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè anticipa ad ‘Agorà’ su Rai3 che probabilmente verrà spostato a mezzanotte, per poi forse essere del tutto abolito.