Vaccino Covid-19, obiettivo immunizzare anche sotto i 12 anni

L’obiettivo degli specialisti che si occupano di controllare la diffusione dei virus, è vaccinare anche la popolazione con età inferiore ai 12 anni. Questo per evitare che si sviluppi una situazione endemica in cui i più piccoli, pur non ammalandosi gravemente, vengano colpiti dal virus che potrebbe a quel punto sviluppare nuove mutazioni genetiche in grado di superare la difesa sviluppata dai vaccini negli adulti.

A spiegarlo è stato il direttore dell’Unità di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, il professore Roberto Cauda, intervistato da ‘Agorà’, la trasmissione di Rai 3.

Il dibattito nella comunità scientifica, spiega Cauda, riguarda la vaccinazione dell’intera popolazione mondiale ed è un dibattito relativo al fatto “che, se non viene vaccinata l’intera popolazione c’è il rischio che avremo una sorta di endemia nei giovani”.

I vaccini pediatrici in fase di sperimentazione

Pfizer, così come anche altre case farmaceutiche, stanno sperimentando il vaccino contro il coronavirus sui più piccoli.

Al momento Pfizer/Biontech ha richiesto l’approvazione del vaccino per la fascia 12-15 anni sia all’autorità del farmaco europea, EMA, che all’autorità preposta degli Stati Uniti, FDA.

L’autorità statunitense potrebbe a breve autorizzare l’uso del vaccino per questa fascia di popolazione, avviando quindi una nuova e più avanzata fase della campagna vaccinale negli USA.

Uno degli obiettivi prossimi, se il vaccino pediatrico dovesse essere approvato nei prossimi mesi, è di vaccinare la popolazione dei giovanissimi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.