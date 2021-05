Alitalia: domani tavolo di confronto tra sindacati, commissari azienda in As e vertici Ita

Domani 5 maggio è previsto un tavolo di confronto tra i sindacati firmatari del contratto applicato del settore aereo, i commissari dell'azienda in As e i vertici di Ita per discutere dei temi sul futuro di Alitalia.

Si svolge domani 5 maggio un tavolo di confronto tra i sindacati firmatari del contratto applicato del settore aereo, i commissari dell'azienda in As e i vertici di Ita. Saranno in discussione i temi caldi sul futuro di Alitalia "dalla partenza della Newco, coerentemente con il Decreto Rilancio" al "finanziamento di 3 miliardi già stanziato per il progetto del vettore Nazionale".

Nel frattempo i sindacati CUB, ACC, NAVAID e USB hanno indetto un presidio sempre per la giornata di domani alla Palazzina Bravo, area tecnica dell’Aeroporto di Fiumicino, a partire dalle 9:30.

"Torniamo in piazza per ribadire ancora una volta che Alitalia va rilanciata. Noi domani ci troveremo a Fiumicino, anche se la momento non è stato reso noto il luogo esatto dell’incontro con i vertici ITA. Se questa è una strategia decisa a tavolino, si sappia che la consideriamo inaccettabile. Questa non è una vertenza privata, coinvolge tutto il Paese. Quindi si sappia anche che inseguiremo con la nostra protesta i vertici ITA e siamo pronti" ha dichiarato Antonio Amoroso, della segreteria nazionale CUB.

La precaria situazione di Alitalia

A fine aprile il personale di Alitalia ha protestato in piazza a Roma per salvare la compagnia di bandiera da un piano che potrebbe portarla allo smembramento e liquidazione. Con il passaggio alla Newco Ita, il ridimensionamento dello staff fa infatti temere per la continuità occupazionale degli 11 mila dipendenti.

Alcuni giorni dopo i sindacati hanno annunciato il pagamento degli stipendi di aprile dei dipendenti Alitalia, affermando che quest'ultimo sarebbe stato erogato in due tranche.