Con Leonardo nasce a Firenze Its Prime, nuovo polo formativo tecnologico per l'occupazione

Con la compagnia Leonardo rinasce l’ex Galileo di via Barsanti a Firenze, che ospiterà un polo tecnologico e formativo con la nuova sede della Fondazione Its Prime.

L'ex Galileo di Barsanti a Firenze rinasce come ‘pilastro educativo’ sul modello degli istituti tecnici superiori francesi e tedeschi, con l’80% di sbocchi occupazionali e in grado di fare da ulteriore volano a Firenze città della formazione e dell’innovazione.

Tutto ciò grazie a Leonardo Global Solutions, società controllata da Leonardo, socio fondatore della Fondazione Its Prime con Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze.

"Firenze punta sul settore produttivo industriale-artigianale a sostegno dell’occupazione, dando vita a un nuovo pilastro per sostenere la città come polo internazionale della formazione e dell’innovazione. Un’operazione di respiro metropolitano che mantiene l’impronta storica di questa parte di città aprendo al futuro e rilanciando il ruolo degli istituti tecnici superiori in uno stretto legame con imprese e territorio" ha detto il sindaco Dario Nardella.

Il sindaco ha poi aggiunto che la sfida degli Its è tra i punti rilanciati dal premier Draghi per la ripartenza ed è inserita nel Recovery Fund con finanziamenti 20 volte superiori rispetto a quelli pre-pandemia.

​L’intervento di rigenerazione urbana del complesso produttivo dismesso di Via Barsanti, su una superficie utile lorda di circa 12.600 mq, prevede un mix di funzioni con un 10% di industriale e artigianale destinato alla realizzazione della nuova scuola nell’ex mensa Galileo e un 90% di direzionale destinato invece a studentato e ad altri servizi che potranno essere usufruiti dagli studenti della scuola.

"In quanto presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, Leonardo da sempre sostiene un sistema di ‘open innovation’ diffuso e articolato che, ad oggi, posiziona l’azienda al quarto posto a livello mondiale (il terzo in Europa) per risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo. Fondamentale è però il rapporto col territorio, e l’accordo raggiunto col sindaco Nardella per la nuova sede della Fondazione Its Prime nell’area di via Barsanti lo dimostra" ha sottolineato l’AD di Leonardo Alessandro Profumo.

Leonardo ha concluso affermando che la rinascita del Paese, così duramente colpito dalla pandemia, passa non solo attraverso le risorse economiche ma si inscrive in una visione di lungo periodo che punta sulla formazione e sull’innovazione tecnologica.

