Dl Sostegni, via libera agli aiuti per genitori separati o divorziati

Via libera ad un fondo ad hoc per genitori separati o divorziati che potranno ricevere fino a 800 euro al mese per garantire l'assegno di mantenimento in caso di difficoltà dovute al Covid-19.

Il governo ha approvato un emendamento per inserire tra le misure del Decreto Sostegni bis un fondo ad hoc per i genitori separati o divorziati in difficoltà per l'emergenza Covid.

Grazie al nuovo fondo, i genitori beneficiari potranno ricevere fino a 800 euro al mese per garantire l'assegno di mantenimento.

L'emendamento è al decreto Sostegni è stato riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato che ha dato il via libera alla creazione di un del fondo per il 2021:

Le risorse del fondo sono pari a 10 milioni di euro

Servirà a coprire una parte o l'intero valore dell'assegno

© Sputnik Padre con sua figlia in un parco

Il nuovo decreto, inoltre, estende il Reddito di emergenza per altri due mesi, semplificando le norme che consentono di accedere più facilmente al sostegno economico.

In tutto sono previsti 500 milioni di euro in aiuti alimentari e contributi per gli affitti destinati alle famiglie in difficoltà.

Gli altri provvedimenti

Il testo prevede agevolazioni all'acquisto della prima casa per agli under 36, mentre pub, bar e ristoranti saranno esentati dal pagamento del Canone Rai per il 2021.

Tra gli emendamenti approvati c'è anche lo stop al pagamento della rata Imu di giugno per i beneficiari dei ristori, l’intervento sulla tassa sull’occupazione del suolo pubblico Tosap. Rinviato al 30 settembre il pagamento dell'Irap.